Відома модель Емілі Ратаковські щодня показує, як проходять її світські будні та чим вона займається тепер. Вона намагається більше часу приділяти також своєму синові і почала цікавитися іншими проектами, окрім модних показів.

«Я навіть не можу вам сказати, коли я почала мріяти потрапити до календаря pirelli, тому що завжди вважала це недосяжною фантазією. Зображення Pirelli уособлювали досвід, який я хотіла отримати від моделі, але так рідко отримувала: бути частиною чогось, що більше було схоже на мистецтво, ніж на рекламу або навіть на моду, щось чуттєве, але гарне, яке вшановувало жінок на зображеннях »- Висловилася Ратаковскі про досягнення.

Вона поділилася, що змогла досягти бажаного зовсім не відразу, але тепер їй є чим похвалитися:

«Я так вдячний за вашу участь у тому, що було для мене проектом мрії; Так приголомшливо!; Дивовижний вигляд; обожнюю тебе 🧡; Вау, крута шапка, спеціально тобі зробили?; Піреллі - це легенда; Вибачте, але не добре 😂» - відповідають у мережі.

При цьому останні фото з Емілі змусили шанувальників у цьому засумніватись, оскільки губи Ратаковські виглядали надмірно більшими, а форма була ненатуральною. На одному зі світських вечорів модель з'явилася у звичному образі – маленькій сукні з значним декольте.

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