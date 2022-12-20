Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк - успішна українська телеведуча та зірка "Нового каналу". А днями перестала виходити на зв'язок колега Лесі – Маша Єфросиніна, яка у своєму Інстаграмі розповіла причину відсутності.
"На чотири дні мій обліковий запис в інсті зник. Повністю. Так виглядає блок від самої Meta!
Доторкнулася Маша, досилала (тих, кого не можна називати) туди (куди не можна говорити) ... ", - написала Єфросиніна.
Леся Нікітюк відреагувала на проблему Маші, вирішивши пожартувати: "А я з собаками ходжу, шукаю досі".
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Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:
"Ми нудьгували. Але ви чудово провели час без інсти, багато висновків та зроблених справ. Так що всі ок";
"Маша ти випадково не хворієш на анорексію, ну так само не можна, себе такого довести".
"Деякі за місяць не встигають стільки, скільки встигли Ви за 4 дні!".
Нагадаємо, Маша Єфросиніна здивувала новим одкровенням і звернулася до українців .
А ще Politeka писала, що лихо трапилося з Машею Єфросиніною на святі у Горбунова, ведуча ледь не загинула
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