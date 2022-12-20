Телеведуча Леся Нікітюк відреагувала на зникнення Маші Єфросініної, яка тільки-но вийшла на зв'язок.

Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк - успішна українська телеведуча та зірка "Нового каналу". А днями перестала виходити на зв'язок колега Лесі – Маша Єфросиніна, яка у своєму Інстаграмі розповіла причину відсутності.

"На чотири дні мій обліковий запис в інсті зник. Повністю. Так виглядає блок від самої Meta!

Доторкнулася Маша, досилала (тих, кого не можна називати) туди (куди не можна говорити) ... ", - написала Єфросиніна.

Леся Нікітюк відреагувала на проблему Маші, вирішивши пожартувати: "А я з собаками ходжу, шукаю досі".

Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:

"Ми нудьгували. Але ви чудово провели час без інсти, багато висновків та зроблених справ. Так що всі ок";

"Маша ти випадково не хворієш на анорексію, ну так само не можна, себе такого довести".

"Деякі за місяць не встигають стільки, скільки встигли Ви за 4 дні!".

Нагадаємо, Маша Єфросиніна здивувала новим одкровенням і звернулася до українців .

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