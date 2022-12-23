Як пише Politeka.net , Сергій Лазановський - відомий український співак, який прославився завдяки перемозі на "Голос країни", де був у команді Наді Дорофєєвої. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Сергій звернувся до українців по допомогу.

"Привіт

Нам потрібна твоя допомога!

Наш друг Віталій зараз перебуває у Бахмутському напрямі та захищає країну від ворожого вторгнення. Він керує дронами і зараз йому конче необхідно, щоб вони постійно були заряджені. Для цього ми повинні купити йому два акумулятори та генератор. Сумарна вартість цієї техніки 96 000 грн. Але хіба це гроші, коли на ціну життя наших котиків?

Генератор та акумулятори для військових 10 бригади 8 батальйону, розвідувального взводу.

Давайте зробимо це вкотре”, - написав Лазановський.

Нагадаємо, переможець "Голос країни" Лазановський розчарував вибором пісні для Євробачення

А ще Politeka повідомляла, що переможець "Голос країни" Лазановський на прикладі Ірини Білик нагадав, як розпочинався український шоубіз.

Також Politeka писала, що переможець "Голос країни" Лазановський після фіаско з Євробаченням здивував подробицями.



