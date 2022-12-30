Популярна українська телеведуча, зірка каналу "1+1" Марічка Падалко поділилася добіркою новин, що найбільш обговорюються, за останню добу.

Відома українська ведуча продовжує публікувати щодня добірку найбільш обговорюваних тем у країні та світі. Цього разу вона розповіла, як Україна знову зазнала масованого ракетного удару з боку росіян, які випустили 69 ракет.

Відомо, що 54 збили наші сили ППО, зокрема 16, що летіли на Київ. (На відео 1 – збитки із переносного комплексу). 21 ракету збито над Одещиною. Втім, там є й відчутні попадання по інфраструктурі, а також на Київщині та Львівщині, де після обстрілу без світла залишилося понад 470 тисяч абонентів.

Також Падалко розповіла, що на Івано-Франківщині російська ракета прилетіла прямо в будинок і дивом не вибухнула (фото 2).

На війні загинула Владислава Чорних – бойова медикиня харківського бойового підрозділу "Хартія". Їй було 28 (фото 3)

Також в Одесі обговорюють, як демонтували пам'ятник імператриці Катерині ІІ (фото 4). На постаменті з'явився український прапор (фото 5)

Пілот із позивним «Караю», який восени збивав шахеди над Вінничною та відвів пошкоджений літак від населеного пункту, показав Зірку Героя України, яку вручив йому президент у парламенті (фото 6)

Вечірній бумеранг: у Петербурзі зайнявся бізнес-центр (відео 7)

«Як боляче читати про обірване життя у 28! 😢😢 А катю до шляху в бункер! Дай, Боже, терпіння та сили Україні!; Наші воїни тримають над нами небо як атланти. Сьогодні у Києві дуже голосно, але тримаємось, нам ще перемогу святкувати.

Світла пам'ять нашої захисниці! 😢 Радію, коли Героїв України нагороджують за життя;

Москву 🔥спалити треба 🔥разом з тим дияволом ......тоді спокій буде; Знаємо ми переможемо 💙; Горіть у пеклі, російські фашисти» - пишуть у мережі.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.