Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка влітку змушена була звільнитися з телеканалу "Україна" і перейшла працювати на канал "ДОМ", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Так, цього разу знаменитість виклала у святкове сімейне фото та привітала українців із Новим роком.

У своєму посланні Лілія розповіла, яким непростим для всіх українців був 2022 рік. За словами телезірки, це було суцільне 24 лютого завдовжки 10 місяців. Однак, за час війни ми всі стали як ніколи сильними, міцними, єдиними та незламними.

"Я бажаю у 2023 кожному і кожній повернутися додому, відкрити СВОЇМИ ключами СВІЙ дім, вдихнути його дуже особливий щемливий запах, наповнити ароматами улюблених справ, затишком, чистотою і звучанням голосів - ваших, ваших дітей, ваших друзів і родин. Я бажаю кожному і кожній прокидатися в СВОЄМУ ліжку, дивитися у вікно на ранкове сонце СВОГО рідного міста, побачити тих, з ким вас роз’єднав ворог, і більше ніколи не чути звуки вибухів. Нехай кожен з нас відбудує зруйноване, віднайде втрачене, по маленьких шматочках знову збере себе і піде далі - жити, радіти, сміятися, будувати плани і дякувати тим, завдяки кому це стало можливим. Я всім серцем мрію, щоб 2023 був роком без тривог - повітряних, внутрішніх, байдуже яких - нехай він просто буде безтривожним! Ми заслуговуємо на це і саме так і буде! З новим роком!", - написала Ребрик.

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