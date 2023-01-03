Популярний український ведучий, інтерв'юер та блогер Слава Дьомін, який прославився як радіоведучий "Люкс ФМ", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість поділився кумедним новорічним фото, однак деякі шанувальники його розкритикували.

Як видно, на новій фотографії Слава зображений у тьмяній кімнаті, він тримає в руках бенгальський вогник та невеликий лоток із салатом олів'є. Перед камерою шоумен з'явився у стильній худорляві із зображенням войовничого єнота.

У підписі до публікації Дьомін весело привітав українців із новорічними святами: "Наступний рік буде точно кращим! І це не буде диво, це буде завдяки нашим ЗСУ! І я вірю, що світло обов'язково переможе пітьму! Бо світло всередині нас!".

Шанувальники відразу почали коментувати нове фото Слави, щоправда, дехто розкритикував його за салат олів'є:

"Олів'є для мене тепер не святковий салат і не новорічний".

"Аналогічно".

"Щасливого та переможного 2023 року".

"З новим роком! Батько мій сказав: "пора вже викорінювати олів'є на новий рік".

"Ви шо? Новий рік без олів'є не Новий рік".

"Без олів'є найкраще свято, яке в мене було. Аби ще без русні".

"З Новим роком!".

"Щастя вам у Новому році".

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