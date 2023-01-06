Як пише Politeka.net, Світлана Лобода – відома українська співачка, яка після 24 лютого підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після звільнення Ірпеня Світлана приїхала до рідного міста і тепер збирає гроші на його відновлення. Не забуває Лобода і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. На цей раз Лобода поділилася серією фото, де була в білому.

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Щоб лише рідні побачити очі”, – написала Лобода.

Росіяни почали активно критикувати Світлану у коментарях:

"А що без жовто-синьої ганчірки?";

"А чому без прапора? Вихідний?";

"Не могли б російською писати!? Так вас півсвіту розумітиме!".

Українці ж вирішили підтримати знаменитість:

"Неймовірна, дуже чекаємо";

"Такі питання))) «чого така красива»? Бо Світлана наша українська душа, тому й красива";

"Неперевершена жінка".

Нагадаємо, росіяни "розіп'яли" Лободу за український прапор на концерті в Німеччині .

А ще Politeka повідомляла, що Лобода після туру у Німеччині заінтригувала планами на наступний рік .

Також Politeka писала, що Лобода розповіла, яким став для неї рік під час війни та підтримала українців.



