Як пише Politeka.net, Світлана Лобода – відома українська співачка, яка після 24 лютого підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після звільнення Ірпеня Світлана приїхала до рідного міста і тепер збирає гроші на його відновлення. Не забуває Лобода і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. На цей раз Лобода поділилася серією фото, де була в білому.
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Щоб лише рідні побачити очі”, – написала Лобода.
Росіяни почали активно критикувати Світлану у коментарях:
"А що без жовто-синьої ганчірки?";
"А чому без прапора? Вихідний?";
"Не могли б російською писати!? Так вас півсвіту розумітиме!".
Українці ж вирішили підтримати знаменитість:
"Неймовірна, дуже чекаємо";
"Такі питання))) «чого така красива»? Бо Світлана наша українська душа, тому й красива";
"Неперевершена жінка".
Нагадаємо, росіяни "розіп'яли" Лободу за український прапор на концерті в Німеччині .
А ще Politeka повідомляла, що Лобода після туру у Німеччині заінтригувала планами на наступний рік .
Також Politeka писала, що Лобода розповіла, яким став для неї рік під час війни та підтримала українців.