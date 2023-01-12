Співак Олександр Пономарьов показав красуню-дочку, що виросла, якій виповнилося 29 років.

Як пише Politeka.net, Олександр Пономарьов – відомий український співак, який є Заслуженим та Народним артистом України. Знаменитість, як та інші зірки, підтримує Батьківщину боротьби з російськими окупаційними військами. Не забуває Пономарьов і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Олександр поділився фото, де позував разом із дочкою Зоєю, якій 12 січня виповнилося 29 років. Варто зазначити, що Пономарьову дочку народила Олена Мозгова, родичка композитора-пісняра Миколи Мозгового.

"У моїй Зої День народження сьогодні! Вітаю тебе, доню! Багато і Блага Літа!", - написав Олександр.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Щирі привітання";

"Привітання іменинниці та батькам! Багато років";

"Міцного здоров'я донечці та родині! Мирне небо та перемоги нашій Україні!";

"Дуже схожа на бабусю Любу";

"Багато щасливого літа під мирним небом України вашої дочки!".

Нагадаємо, Пономарьов захопив кадром зі своїми колегами, але змусив фанів тремтіти від нетерпіння.

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