Як пише Politeka.net, Олександр Пономарьов – відомий український співак, який є Заслуженим та Народним артистом України. Знаменитість, як та інші зірки, підтримує Батьківщину боротьби з російськими окупаційними військами. Не забуває Пономарьов і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
А цього разу Олександр поділився фото, де позував разом із дочкою Зоєю, якій 12 січня виповнилося 29 років. Варто зазначити, що Пономарьову дочку народила Олена Мозгова, родичка композитора-пісняра Миколи Мозгового.
"У моїй Зої День народження сьогодні! Вітаю тебе, доню! Багато і Блага Літа!", - написав Олександр.
Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
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"Щирі привітання";
"Привітання іменинниці та батькам! Багато років";
"Міцного здоров'я донечці та родині! Мирне небо та перемоги нашій Україні!";
"Дуже схожа на бабусю Любу";
"Багато щасливого літа під мирним небом України вашої дочки!".
Нагадаємо, Пономарьов захопив кадром зі своїми колегами, але змусив фанів тремтіти від нетерпіння.
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