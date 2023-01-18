Тіна Кароль, яка особисто була знайому з очільником МВС Денисом Монастирським, прокоментувала трагедію в Броварах

У сторіс на своїй сторінці в Instagram Тіна Кароль вшанувала пам'ять дорослих та дітей, які стали жертвами авіакатастрофи.

Не встигли українці отямитися від трагедії в Дніпрі, де російська ракета знищила цілий під'їзд дев'ятиповерхівки та відправила на той світ 45 людей, як країну сколихнула нова НП. Вранці 18 січня в Броварах на Київщині на території дитячого садка впав гвинтокрил, у будівлі спалахнула пожежа. На борту було дев'ять людей: троє членів екіпажу та представники МВС, зокрема міністр Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович. Вони загинули.

"Неможливо повірити. Мужній, амбітний, чесний. Його дуже поважали колеги та військові. Родині співчуття", — написала Тіна Кароль під світлиною з Монастирським.

Співачка також зробила репост публікації ведучого Юрія Горбунова.

"Жахлива трагедія! Скільки лиха випало на нашу землю!... Загинуло керівництво МВС, які летіли у відрядження в одну з гарячих точок! Особисто був знайомий з Денисом Монастирським. Професійонал,чуйний і людяний!! Співчуття всім рідним і близьким загиблих!!", — наголосив Горбунов.

За даними на момент публікації, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту.

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