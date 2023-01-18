Популярна українська співачка та молода мама MamaRika (Анастасія Кочетова), яка влітку минулого року народила сина Давида у шлюбі з телеведучим Сергієм Середою, часто ділиться зі своєю аудиторією публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка опублікувала моторошні кадри з місця аварії вертольота у Броварах та поділилася своїми переживаннями та співчуттям.

Як відомо, вранці 18 січня Україну сколихнула новина про катастрофу вертольота в Броварах під Києвом. Вертоліт ДСНС з керівництвом Міністерства внутрішніх справ на борту впав посеред житлового району поряд із дитячим садком. Усі, хто були на борту, включаючи міністра МВС та його заступників, загинули, також є жертви серед дітей та працівників дитсадка.

У підписі до своєї посади MamaRika поділилася думками та переживаннями:

"Бровари. Велика трагедія. Падіння гелікоптера поблизу дитячого садка. На даний момент 16 загиблих, з них троє — дітки. День за днем все більше болю, нові рани поверх незагоєних. Чому так відбувається? Скільки ще тої напасті буде на наш народ? Я не знаю звідки брати сил… Не знаю скільки всього ще попереду… Але точно знаю одне: тільки нам під силу пройти ці випробування, тільки нам, рідні… Щирі співчуття сім’ям всіх постраждалих".

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