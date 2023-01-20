Популярний український музикант родом із Харкова Сергій Бабкін, який з початку війни з дружиною та трьома неповнолітніми дітьми виїхав за кордон та давав благодійні концерти на підтримку України, на своїй сторінці в Instagram поділився радісною новиною. Як виявилося, артист опублікував афішу та анонсував концерти в українських містах.

За словами Сергія, це будуть незвичайні концерти, а справжні квартирники. У підписі до публікації музикант розповів, чим цей формат відрізняється від його звичайних концертів.

"Квартирник — особливий формат для мене. Саме з нього багато років тому я розпочав свій творчий шлях. Це місце, де стирається межа між артистом та глядачами, між автором та прихильником його таланту. Для мене, насамперед, це зустріч, на якій можна обговорити щось та поспівати разом. Це — справжня близькість. У лютому я зіграю благодійні квартирники. Дуже хочу у камерній атмосфері зустрітися зі СВОЇМИ слухачами — з вами. 10 міст рідної країни, 10 особливих зустрічей. З нетерпінням очікую на теплі розмови та щиру музику. Кошти з виступів будуть перераховані на потреби ЗСУ", - написав Бабкін.

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