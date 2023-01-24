Актриса проєкту "Жіночий квартал" від студії "Квартал 95" та співачка-початківиця Катерина Нікітіна показала, як виглядає в звичайному житті.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка не побоялася показати себе справжню та опублікувала цілу серію своїх "невдалих" фото.

"Хто сказав, що в інстаграмі мають бути тількі гарні фото? Правильно ніхто🙃 Чомусь ці фото є у мене в телефоні? Значить вони мені подобаються і визивають якісь ємоціі, зазвичай позитивні) Тож ділюсь)

Справжня я))))) Втомлена. Червона. З потрісканими губами. У невдалому ракурсі😅 Вибирай улюблену 😁 Гарного вам настрою", — написала Катя Нікітіна під світлинами.

Шанувальники в коментарях підтримали зірку "Жіночого кварталу" та засипали її компліментами, адже вона гарна в будь-якому вигляді:

"Всі шикарні 😍";

"Як Ти це робиш?)) 😮 Фото 7";

"Третя дуже щось цікаве нагадує 😏";

"4те фото🔥 футболка 👏".

Додамо, Катерина Нікітіна розвивається не лише в творчій сфері, але й від початку повномасштабного вторгнення активно займається волонтерською діяльністю. За це в грудні вона отримала відзнаку від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного "За сприяння війську".

Також нещодавно Катя похизувалася, що вперше в житті спробувала себе в якості актриси дубляжу та озвучила головного персонажа багатосерійного мультфільму "Крихітка Кро".

Нагадаємо, з'ясувалось, чому зірка Квартал 95 зникла зі сцени.

Також повідомлялося, що артист Квартал 95 "порвав" YouTube новою пародією.

Крім того, Politeka.net писала, що зірка "Жіночого кварталу" розповіла про стосунки з Юрієм Ткачем.