Солістка KAZKA Олександра Зарицька в одному рушникі постала перед дзеркалом, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька – відома українська артистка та солістка гурту KAZKA. Зірка прославилася завдяки проекту "Х-Фактор", де заспівала авторську пісню "Свята", вразивши навіть суддю Настю Каменських. Зрештою композиція стала хітом серед українців, а Зарицька стала справжньою зіркою.

Не забуває Олександра і про Інстаграм, де цього разу здалася перед дзеркалом. Зірка була лише у рушник, розповівши про свій "ритуал".

"А ви теж приймаєте душ і робите всі маски світу вночі, коли є світло, про всяк випадок, раптом не буде вранці?", - написала Олександра.

Варто зазначити, що Зарицька починаючи з "Танців зі зірками" почала активно худнути. За проект їй удалося скинути 20 кг, а після цього ще близько десяти. Тому можна вкотре оцінити фігуру зірки, яка щільно попрацювала над собою.

А до того Зарицька показала, як катається на ковзанах.

"Краще пізно, ніж ніколи. Я вперше на ковзанах. Або вперше у свідомому віці. Два рази впала, нічого. Норм) Не бійтеся робити те, про що давно мріяли. Так, це грає на ковзанці наша пісня", - написала Олександра.

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