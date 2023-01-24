Як пише Politeka.net , Віктор Павлик - відомий український музикант, який вирішив створити сім'ю вже вчетверте. Причому вибрав для цього артист дівчину, яка майже на тридцять років молодша за нього.
Катерина Репяхова встигла поскандалити з його екс-дружиною, навіть влаштувала судові розгляди із нею. Встигла стати популярним блогером і тепер активно хвалиться життям у мережі.
«З роками розумієш, що немає нічого важливішого у цьому житті, ніж сім'я. Я вас люблю, моя сім'я .... 🫶🏻 »- Написала Репяхова.
«Рідні ❤️ як же я сумую за вами 😍🥹» - відповідають Катерині.
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Шанувальники також підтримали:
«Сім'я-це повітря, сила, радість, щастя! Бережіть близьких ❤; Так! Сім'я – це головне! ❤️Щастя Вашій чудовій родині!; Це правда".
Також Репяхова вирішила показати, як іноді дозволяє дитині скуштувати трохи шкідливостей. Незважаючи на часту критику та бурхливі обговорення, дівчина не дозволяє втручатися з порадами до її особистого життя.
Особливо це стосується виховання та догляду за дитиною. Катерина з перших днів ретельно стежить за здоров'ям сина, водить його до лікаря та годує натуральною їжею.
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