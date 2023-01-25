Який овочевий салат ми найчастіше готуємо взимку? Так, це вінегрет. Такий простий на перший погляд салат теж може здивувати вас! Крім простоти приготування, він ще дуже корисний, адже містить лише варені сезонні овочі та жодних додаткових соусів.

Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко розповів, як зробити вінегрет особливим і дав свій рецепт.

Євген Клопотенко зазначив, що овочі для таких салатів краще не відварювати, а запікати. Начебто нічого особливого, але на виході різниця смаків дуже відчутна. Запечені овочі мають дивовижний насичений смак, який ви ніколи не отримаєте при варінні.

СКЛАДОВІ

400 г картопля

300 г морква

300 г буряк

200 г зелений горошок (заморожений)

200-300 г огірок солоний

30 г петрушка (зелень)

за смаком сіль та перець

Для соусу Вінегрет

3 ст. л. соняшникова олія

2 ст. л. винний оцет (або яблучний)

Спосіб приготування:

1. Розігрійте духовку до 180 градусів. Овочі добре помийте та запікайте до готовності – картопля та морква 40 хвилин, а буряки 80 хвилин.

2. Дайте овочам охолонути і поріжте на шматочки середнього розміру. Викладіть овочі в миску, додайте солоні огірки, горошок та порубану петрушку.

3.Для приготування соусу змішайте олію та оцет за допомогою віночка, додайте щіпку солі. Заправте салат соусом, додайте сіль та перець за смаком.

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