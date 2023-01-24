Популярна в росії співачка українського походження Ані Лорак, яка від початку повномасштабного російського вторгнення ніяк не висловила своєї громадянської позиції і на кілька місяців зникла з інформаційного простору, знову вийшла на зв'язок із шанувальниками.

У своєму Instagram зірка опублікувала сторіс, в якому розповіла про свій міні-концерт та збір коштів. Як видно, зірка знята в якомусь дивному місці. Перед камерою вона з'явилася в темній розтягнутій кофті, на її голові чорна кепка, з-під неї волосся стирчить у різні боки, а на обличчі зненацька з'явилися окуляри.

У сторіс Лорак розповідає про свій концерт, на якому вона збиратиме гроші: "Дорогі друзі, з величезним задоволенням хочу запросити вас на свій міні акустичний концерт, який відбудеться завтра у прямому ефірі. Це буде благодійний концерт, і у вас буде можливість допомогти людям , які потребують. Так що побачимося завтра".

Примітно, що запроданка не розкрила деталей, яким людям вона зібралася допомагати, і що це за збирання коштів.

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