Цього разу ведуча розповіла, як ворог продовжує оточувати Бахмут із південного та північного напрямків. ЗСУ докладають усіх зусиль, щоб утримати місто (відео 1). Усі атаки росіян на Запорізькому напрямі наші сили успішно відбивають.

Відомо також, що росіяни знову обстріляли цивільні об'єкти Херсонщини (відео 2) та прикордонну Сумщину, де загинула багатодітна мама.

Санкції у дії: російські солдати отримали наказ суворо заощаджувати боєприпаси (відео 3)

Євросоюз схвалив транш військової допомоги Україні на 500 мільйонів євро. Марокко відправило до України близько 20 танків Т-72Б. Це перша африканська країна, яка приєдналася до військової допомоги ЗСУ (фото 4)

Німецькі війська почали перекидати зенітно-ракетні комплекси Patriot до польського міста Замось, щоби «прикривати» там логістичний пункт, де збирають військову допомогу для України (відео 5).

У Кривому Розі накупили потужні прожектори, щоби краще полювати на шахедів. Переважна більшість українців підтримують вступ до ЄС та НАТО – результати нових опитувань оприлюднила служба «Рейтинг» (фото 8)

Російські медіа після активного обговорення «ефективності» завдання ударів по нашій критичній інфраструктурі, тепер називають ці удари «приписуючими росії» (фото 10).

Нагадаємо, "Раніше не розуміла": Ульянова стала експертом на пост-шоу "Холостяк" та здивувала визнанням.

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