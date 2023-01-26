Артистка Даша Астаф'єва дуже влучно зазначила, що всі користувачі мережі, які таке пишуть просто "тупі" та опустилися на "дно".

Українська модель Даша Астаф'єва зустрілася з морпіхом та захисником Маріуполя Михайлом Діановим. Вона показала спільні фото та подякувала йому за все, що він зробив для українців: Михайло не лише до останнього захищав Маріуполь, він і зараз намагається допомогти чим може. Але знайшлися користувачі мережі, які написали під постом неприємні коментарі – артистка не витримала і гнівно їм відповіла.

Зокрема, користувачі питали, "за що саме" вона вдячна, натякали на те, що Михайло її нібито утримує та писали, що ті разом на віллі відпочивали.

Артистка Даша Астаф'єва дуже влучно зазначила, що всі користувачі мережі, які таке пишуть просто "тупі" та опустилися на "дно".

"Зараз покажу, тих за кого мені соромно. Це ницість і тупість. На жаль, саме в такий час повилазило ось це", - зазначила Даша Астаф'єва і показала скріни з коментарями від користувачів мережі.

Під ними артистка додала: "Просто немає слів. Дно".

Варто зазначити, що з морпіхом Михайлом Діановим знайома також співачка Оля Полякова. Торік у листопаді вона провела благодійний онлайн марафон, щоб купити біонічні протези для постраждалих українців.

За три тижні вона зібрала 2 мільйони гривень, а найбільшим благодійником став захисник "Азовсталі" – він пожертвував 1 мільйон 700 тисяч гривень із коштів, які йому задонатили українці.

Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.

Також Politeka писала, що Астаф'єва похвалилася романтичним відпочинком і без поїздок закордон.



