На цей раз Марічка Падалко розповіла в Інстаграм, що Україна отримає американські танки Abrams – про це заявив президент Джо Байден (відео 1). Йдеться про 31 танк. Новина з'явилася наступного дня після того, як Німеччина погодилася відправити в Україну танки Leopard 2. До країн, які бажають надіслати нам німецькі «леопарди», сьогодні приєдналася ще Норвегія.

Новина про це, точніше, німецькі танки, не на жарт розлютили російських пропагандистів. Соловйов вже хоче воювати з Берліном (відео 2), а Скабеєва така перелякана, що називає навіть ту зброю, яку нам ще не дають (відео 3)

Ще до оголошення новини про американські танки, онуки російських НКВСістів почали міркувати, як їх вкрасти собі (відео 4)

Залишати Бахмут ЗСУ не планує – заявив речник Генштабу. Напередодні з'явилася новина на CNN, ніби Захід радить ЗСУ залишити Бахмут і зосередитися на Півдні.

В окупованих районах Запорізької області продовжується показове примусове виселення українців за межі області (відео 6).

Одну з найважчих постраждалих внаслідок падіння вертольота у Броварах дівчинку Алісу, яка встигла в день трагедії прийти до дитячого садка, перевезли на лікування до Австрії (фото 8).

Новорічне привітання Зеленського, напевно, на честь його дня народження, хакери сьогодні показали мешканцям Білгородської області Росії та окупованого Криму (відео 10).

«Дякую Маричко, спасибі хакерам ❤; По-моєму, солов'їв скоро здохне, бо він на нервах уже бідний так схуд 😆 А скабеєва з чоловіком навпаки розжиріли. Любо дивитися🫶🏼

Здається, солов'їв схуд, ні?🤣 А що з обличчям?🤣; Німеччина вже зрозуміла, хто такі розпорошені і в 1945 році і тепер; Сссскабеєва занервувала. А що так?», - пишуть у мережі.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.