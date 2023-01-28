На своїй сторінці в Instagram підприємець поділився інсайтами, які отримав на ретріті Віпасана. Алекс Топольський жив у кімнаті, де не було нічого, крім ліжка. Протягом усіх 10 днів не можна було ні з ким розмовляти, не можна було писати, читати, користуватися телефонами.

"Інсайт 1️⃣ Неважливо, наскільки у вас складна психологічна, фізична чи емоційна ситуація, просто завжди потрібно пам'ятати, що вона зміниться. Цей стан, цей момент, цей біль – все одно пройдуть. Це допомагає зрозуміти сканування тіла протягом години, концентрація на відчуттях у тілі та повне абстрагування від болю. Це загартовує та тренує розум", — пише "Холостяк".

Він додав, що в такі моменти, коли комфорт обмежений, а спілкування відсутнє, навіть найдрібніші речі, такі як прогулянка або миття посуду несуть у собі багато цінного, але в нашому повсякденному житті поспіхом ми цього просто не помічаємо. Тому другий інсайт Топольського — подяка за все, що є в його житті.

Також Алекс наголосив, що наш мозок споживає щодня величезну кількість інформаційного сміття, через що іноді важко зрозуміти, чого ти насправді хочеш від життя, де правда, хто ти насправді. Тому за ці 10 днів наодинці з собою Топольський зізнається, що дуже заспокоївся, отримав величезне умиротворення і відчував себе неймовірно щасливим.

Але Топольський відзначив і мунус такої практики: "Також було багато інсайтів по роботі та творчості, які дуже хотів записати, але, на жаль, не було можливості – записи заборонені".

Нагадаємо, "Холостяк" Алекс Топольський різко відповів українцям на критику через поганий дубляж.

Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Топольський відверто розповів про кохання та стосунки.

Також Politeka писала, що Алекс Топольський після фіналу шоу показав головну жінку в своєму житті.