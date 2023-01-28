Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка вирішила дати українцям кілька життєвих порад.

"«Що робити?» - запитаєте Ви … Не витрачати своє життя на легковажні вчинки. Працювати над собою, якщо хочеш стати вільним. Це не означає все кинути, це означає: усвідомлювати те, що робиш. У цей момент стаєш усвідомлюючим свої дії, своє життя і це веде до любові, співчуття і м'якості до себе і до всіх людей. Перестати намагатися бути першим, тому що це приносить страждання, тут живе Его. Але коли воно зникає, твоє Я стає всюдисущим. Це означає думати про всіх, як про себе… Складно? Але хтось говорив, що буде просто?)", — пише Ксенія Мішина.

Шанувальники в коментарях підтримали акторку:

"Ми всі виснажені! Всі втомлені! Буває опускаються руки, здається, що гірше вже бути не може! Що горе в нашій країні занадто велике, але читаємо улюблених блогерів, слухаємо президента, віримо в ЗСУ! Якесь супер єднання між українцями і ніби всі такі рідні і єдині!!!! Тримаємось! Все буде Україна!!!! Слава ЗСУ💙💛 Ви одна з тих людей, які надихають!";

"Повністю погоджуюсь з тобою! Ти гарна і мудра жінка! Поважаю тебе і захоплююсь тобою!".

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