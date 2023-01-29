Як пише Politeka.net, Григорій Решетник - успішний український телеведучий, який веде шоу "Холостяк" та "Холостячка". У першому сезоні "Холостячки" була головною героїнею шоу Ксенія Мішина, а у другому – Злата Огневич. При цьому, як можна помітити, Григорій не кидає ідеї зробити головною героїнею проекту телеведучу Лесю Нікітюк. Тому зірка прийшла під нове відео, яке опублікувала зірка у своєму Інстаграмі, де презентувала нове шоу.

"Шоу називається "Є питання"

Ви маєте питання", - написала Леся під відео.

Решетник не розгубився і одразу написав Нікітюк під відео: "Так – чи згодні Ви стати наступною "Холостячкою"?".

Фанати теж почали активно обговорювати посаду Нікітюк в Інстаграм:

"Міша, такі класні зачіски робить вам";

"Така кобіта хороша і без хлопця??)))) Питання є ..., що за справи?????)";

"Як там ваш сексі чоловік? Той що жирний і матюкається, колишній зек.. вже не кохання.. але то скоро";

"Леся ви чарівна, так підходить зачіска, а цей червоний на вас";

"У Лесі немає конкурентів вона хороша розумна кмітлива талановита самодостатня дівчина і дуже гарна";

"Боже, яка ж гарна. Який костюм! Красуня наша".

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