Популярна українська блогерка, журналістка та інтерв'юер Раміна Есхакзай, яка веде популярний ютуб-канал "Ходять чутки", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями, новинами та совими роздумами на сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина показала фото з Бахмута та порушила важливу тему, яка з початку війни непокоїть усіх українців.
Як видно, на новій фотографії Раміна у бронежилеті знята поруч із відомим ведучим та волонтером Денисом Христовим. Судячи з знімку, наразі журналісти спілкуються з військовими, які навмисне не потрапили до кадру. Геолокація, яку залишила Раміна, свідчить про те, що вони в одній із найгарячіших точок – Бахмуті.
У підписі до публікації Есхакзай написала: "З такими емоціями ми з Денисом @denis_khrystoff дізнаємося про бої за Соледар... тут коментувати нічого, все видно на обличчях. Давайте уявимо, що керівництву нашої країни можна розповідати всю правду в деталях щодо ситуації на фронті та коментувати хід війни. Не приховуючи нічого, що ворог зможе вирористати в своїх інтересах. Не підбираючи слів видавати все. Про що ви би хотіли знати? Особисто я би хотіла знати про кількість втрат серед військових, та скільки є часу на підготовку мобілізованих, щоб здобути перемогу. Скільки не вистачає піхоти, скільки артилеристів, скільки медиків, наприклад. Це моє бажання. Що хотіли би знати ви?".
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