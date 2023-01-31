Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка зробила добірку найемоційніших коментарів під її кліпом на пісню "вотсап", який вийшов минулого тижня.

"Зазвичай я пощу якісь смішні коментарі, але прочитавши всі ваші слова під відео - защемило серце. Ця пісня тим, хто чекає.. Ця пісня тим, хто страшенно сумує. А тепер гортайте карусель, бо там … 💔", — зізнається Надя Дорофєєва.

Дійсно, шанувальників співачки дуже зачепила її нова робота:

"Дуже страшно не почути рідну людину, поки дзвониш і від гудків серце калатає! Хай береже Бог наших захисників!";

"Той рік був для нас дуже складним, скільки болю і страху ми пережили, і переживаємо зараз, наші хлопці держать оборону над нашими рідними містечками, кожен день кожен українець молиться за нашу перемогу. Дівчата, жінки ждуть своїх хлопців з війни, діти - ждуть своїх батьків, сильне відео";



"До сліз. Біль кожної жінки, яка чекає...яка не зупиняється в своїй вірі почути чи побачити. Весь кліп сльози в очах. сильна пісня";





"Зачепило, щиро…сльози на очах і комок в горлі...Рада, що нема вилизаних картинок і ідеальних макіяжів, як в деяких кліпах про війну. Дай Бог, щоб швидше була перемога і всі повернулись живими до своїх рідних!", — написали під кліпом Надії Дорофєєвої.

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