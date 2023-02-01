Телеведуча Лілія Ребрик показала ранковий образ та звернулася до українців.

Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик – відома українська телеведуча. Зірка після початку повномасштабного вторгнення втратила роботу, а тепер стала ведучою ранкового шоу на телеканалі "Дім". Не забуває Лілія про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу Ребрик показала ранковий образ у спідниці та кофті.

"Вже лютий ...

Знову лютий…

Ще лютий…

Тримаємо лад! Працюємо! Допомагаємо! Донатим! Ідемо вперед. До перемоги", - написала Лілія під публікацією, де позувала на студії.

Фанати, включаючи актрису Ольгу Сумську, поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"А чому канал називається ДІМ? Чому не ДІМ?";

"Дякую ЗСУ, що "лютий", а не "лютий"!!! Слава Україні!!!";

"Ти красуня, Лілю! Наша україночка!";

"Супер светр";

"Все обов'язково буде добре";

"Вже майже рік повномасштабна війна, а канали та деякі програми українського телебачення досі російською мовою. Це не до Вас, Ліля, швидше до власників і директорів каналу просто бісить, що й надалі багато толерантних у цьому питанні, чи надто принципові, щоб щось зрозуміти та змінити";

"ка ж ви прекрасна. Люблю вас. Дякую вам, що приділили хвилинку при зустрічі в епіцентрі)))".

Нагадаємо, Ребрик після вистави звернулася до глядачів із важливим посланням .

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