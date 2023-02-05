Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна та народила йому сина, днями у відвертому інтерв'ю Маші Єфросініною на всю країну заявила про розлучення. Після цього до профілю в Instagram дівчини стало ще більше уваги.

Так, на своїй сторінці Даша опублікувала цілу серію фотографій зі свого відпочинку на Мальдівах, куди вирушила разом із сином. Схоже, блогерка вирішила віддалитися від галасу, який піднявся після її заяви про розрив з Добриніним. А цього разу блогерка хизнулася, як провела ранок на розкішному курорті. Так, у ролику вона під музику виходить зі свого будиночка, ніжиться на сонці біля басейну, там же снідає, а потім купається у прозорій воді. При цьому на ній привабливе бежеве бікіні з чорним мереживом, яке підкреслює ідеальну фігуру дівчини.

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію Квіткової:

"Завжди помітно, коли жінка любить себе. Така красива".

"Фігура дуже гарна, але дуже худенька".

"Даша, поділіться як ви таку фігуру зробили після пологів, що ви їсте?"

"Яка розкішна постать. Ви мій ідеал краси. Навіть заставку з вами поставила на телефон".

"Яка крута фігурка, це просто вау".

"Даш, ви як згущене молоко: солодка, карамельного відтінку і всі її хочуть".

"Не розумію, навіщо мільйон фото викладати? Ви не Кім Кардаш'ян, і далеко вам до неї".

"Треба видужати трохи, худорлявість не дуже красиво, а так фігура супер".

"Даша, у вас дуже гарна фігура!"

"Даш, ви шикарна жінка".

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