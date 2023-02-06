Як пише Politeka.net , Віктор Павлік - відомий український музикант, який кілька років одружився з молодою блогеркою Катою Репяховою незважаючи на 28-річну різницю у віці. А позаминулого року Репяхова народила зірковому чоловікові первістка - сина Михайла. При цьому для Павлика це вже четверта дитина. Не забуває Катя про Інстаграм, де цього разу показала, як її хейтіли.

"Ви не праві, нікому не потрібна ваша нагота. Чоловікові вашому показуйте, мені подобається, як ви з сином ходите на концерти, ходите в басейн, як Мішаня займається, який у вас одяг, квартира. Навіщо мені ваша гола фігура, фу - це ганьба", - написала фанатка Репяхової.

"Колись у мене була передплатниця, яка зараз у лазні, Наташа руденька. Так от, вона вічно мені писала, що я ходжу в старомодному одязі і закриваю своє молоде тіло", - написала Катя у відповідь.

"А тут вирішила бути спокусливою і на тобі, іншій Наталці не догодила", - підсумувала дружина Віктора Павлика.

"У цьому відео є багато іншого і сенс взагалі не в ногах. Але ви бачите те, що вас тригерит. Напевно, у своїй молодості ви не могли собі дозволити експериментувати та бувати різною. Це пані Наталя називається – творчість. Якщо ви тут знаходитесь, поважайте контент, який я створюю, це моя робота. Щось не подобається, я вас не затримую", - написала Катя вже у відповідь фанатці.

Нагадаємо, дружина Павлика влаштувала йому несподіваний сюрприз, коли вони залишилися вдома лише вдвох.

А ще Politeka повідомляла, що молода дружина Павлика відповіла хейтерам, які критикують через різницю у віці

Також Politeka писала, що дружина Павлика розповіла, як після скандалу відбувається її спілкування з колишнім чоловіком.