Ведучий "Холостячки" та "Холостяка" Григорій Решетник вирішив поділитися щасливим сімейним фото, показавши найдорожчих йому людей. Нещодавно ведучий висловився про цінності у шлюбі після того, як єдина пара з "Холостяка" вирішила повестися через кілька років шлюбу.

Після цього Квіткова поспішила висловитись у відповідь, але ведучий не став підтримувати будь-які спроби піару. На новому кадрі Григорій разом із дружиною Крістіною та трьома синами зворушив українців.

«Завжди в Україні та з Україною в серці!» - пише Решетник.

У мережі висловлюють свою думку:

«Ви дуже хороша сім'я 😍 Нехай ваше життя буде насичене лише позитивом🔥; З вас слід брати приклад; Гарні! Завжди приємно бачити вас разом! Дуже красиві! 😍

Ваша сім'я є прикладом для багатьох; Три синочки є, треба і донечку».

Також ведучий згадав минуле, а також заговорив про фінал "Холостяка" разом зі своєю дружиною. Він представив короткий сімейний ролик із улюбленими дітьми, опублікувавши його в Інстаграм.

«Пару тижнів тому всі побачили фінал «Холостяка» 🌹 І сьогодні хочу згадати той день, коли ми з коханою та дітьми приймали гостей у себе ☕️🧁🍋

Нагадаємо, що подія з Jerry Heil приголомшила Надю Дорофєєву, Вікторію Булітко та інших зірок.

Також повідомлялося, що Jerry Heil показала, як змінилася її зовнішність за шість років.

Також Politeka.net писала, що Alyona Alyona влаштувала ефектні танці із Jerry Heil, кадри.