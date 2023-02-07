Фіналістка "Холостяка" з Алексом Топольським Олександра Мудра раптово звернулася до українців за допомогою, поділившись новим відео у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Алекс Топольський – відомий американський бізнесмен з України. А 2022 року підприємець став головним героєм шоу "Холостяк". На проекті були дві фаворитки – Олександра Мудра та Катя Лозовицька, але у фіналі перемогла остання, незважаючи на емоційну прихильність Топольського до першої.

Натомість Мудра стала досить успішною блогеркою в Інстаграм, де за нею стежать десятки тисяч фанатів. А цього разу Олександра вирішила записати звернення до своїх фанів, поділившись кадрами у своєму блозі.

"Що можна подарувати, щоб людина посміхалася?" - запитала Мудра.

"Терміново потрібна ваша допомога, тому що я, напевно, так години зо два сиджу і думаю. Вже і час лягати спати. А я все сиджу і думаю, що можна подарувати людині без жодного приводу. Тобто немає жодного приводу, але хочеться зробити приємне . Тому, якщо у вас є якісь класні ідеї... Що у мене на голові, Господи. То якщо у вас є класні ідеї, ось тут залишаю віконце, буду дуже вдячна", - поділилася Мудра і звернулася до українців за допомогою .

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