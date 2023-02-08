Як пише Politeka.net , Слава Камінська - відома українська співачка, яка була солісткою гурту "НеАнгели" протягом 15 років. Після цього гурт розпався, а зрештою Слава з колегою Вікторією Сміюхою публічно посварилися. А після початку повномасштабного вторгнення Камінська поїхала разом із дітьми до Нідерландів, рятуючись від війни.

Нині ж Слава вирушила на Канарські острови, звідки поділилася новою фотографією. На знімку зірка позувала в блузі та окулярах, хваляючись розкішними краєвидами на фоні.

"Я любити обіцяю", - написала Камінська під публікацією.

Фанати поставили тисячі лайків, включаючи Тараса Цимбалюка та Лесю Нікітюк, а також написали коментарі:

"Класний образ";

"Дуже красива";

"Дуже мелодійна";

"І про тебе я напишу гарний роман";

"Слава, це пожежа";

"Любіть незважаючи ні на що. Жити треба";

"Слухаю вашу пісню і думаю десь я вже чула, послухайте у них теж схожі акорди: Візьми мене, кохай мене, вкрий - Rauf & Faik";

"Зрозуміло, коли війна треба посміхатися, а люди вбитих дивляться на вас, побійтеся бога";

"Або північ Тенеріфе або Пуерто Сантьяго) Я тут живу, велком до нас у гості) А буде якийсь концерт?".

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