Як пише Politeka.net , Слава Камінська - відома українська співачка, яка була солісткою гурту "НеАнгели" протягом 15 років. Після цього гурт розпався, а зрештою Слава з колегою Вікторією Сміюхою публічно посварилися. А після початку повномасштабного вторгнення Камінська поїхала разом із дітьми до Нідерландів, рятуючись від війни.
Нині ж Слава вирушила на Канарські острови, звідки поділилася новою фотографією. На знімку зірка позувала в блузі та окулярах, хваляючись розкішними краєвидами на фоні.
"Я любити обіцяю", - написала Камінська під публікацією.
Фанати поставили тисячі лайків, включаючи Тараса Цимбалюка та Лесю Нікітюк, а також написали коментарі:
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"Класний образ";
"Дуже красива";
"Дуже мелодійна";
"І про тебе я напишу гарний роман";
"Слава, це пожежа";
"Любіть незважаючи ні на що. Жити треба";
"Слухаю вашу пісню і думаю десь я вже чула, послухайте у них теж схожі акорди: Візьми мене, кохай мене, вкрий - Rauf & Faik";
"Зрозуміло, коли війна треба посміхатися, а люди вбитих дивляться на вас, побійтеся бога";
"Або північ Тенеріфе або Пуерто Сантьяго) Я тут живу, велком до нас у гості) А буде якийсь концерт?".
Нагадаємо, Камінська з "НеАнгелів" розбурхала нової фотосесії з непристойними жестами
А ще Politeka повідомляла, що Камінська з-за кордону вибухнула гнівом після удару по Дніпру.
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