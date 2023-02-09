Як пише Politeka.net , Ірина Горова - успішна українська продюсерка, яка була одружена з Олексієм Потапенком з 99-го по 2014 рік. Ірина має двох дітей - дочку Наталю від минулих стосунків, а також сина Андрія від Олексія. Після розлучення пара ще довгий час займалася спільним бізнесом, а вже минулого року Ірина побажала Потапу удачі в будь-якому іншому напрямі, який він вибере.

Не забуває Горова і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише роботою, а й особистими кадрами. А цього разу продюсерка поділилася фотографією із Карпат після повернення в Україну. Також Ірина додала старі знімки, які були зроблені до цього.

"Моя рідна. Я вдома.

У мене є улюблене місце на Закарпатті, під'їжджаючи до якого, я відчуваю неймовірне натхнення, всю силу нашої країни і починаю дихати на повні груди.

Крапка на карті між рідним та вимушеним. Вже майже рік…”, - написала Ірина під кадрами.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Гарно", "Це що, хата далеко в горах?",



"Колись це місце будуть величати не інакше як Пагорби Горової";

"Вже так зелено";

"Третій випадок "я вдома" у музичній індустрії - Done".

Нагадаємо, екс-дружина Потапа Горова висловилася про тих, хто слухає російську музику.

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