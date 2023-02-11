На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що за минулу добу росія випустила по Україні 71 крилату ракету. 61 повітряну ціль було знешкоджено нашими силами ППО. Також Україну атакували дрони, які успішно збивали.
Влучання в енергооб‘єкти зафіксували в шести областях. Ситуація зі світлом не критична, але, за словами Марічки Падалко, судячи по Києву на найближчі дні суттєво погіршилася.
Сили ППО зафіксували потрапляння двох російських ракет в повітряний простір Румунії (країна-член НАТО) і Молдови. І якщо Кишенів визнав цей факт, то Бухарест - ні. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що наші сили ППО могли збити ці ракети, але не хотіли ризикувати.
Найбільше зараз росіяни атакують ракетами Запоріжжя.
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У районі Бахмута йдуть складні бої і відбуваються десятки бойових зіткнень на день, але окупантам не вдалося перерізати шляхи постачання ЗСУ - кажуть в Генштабі.
Терорист Гіркін, коментуючи останню поразку росіян під Вугледаром, висміяв широко анонсований наступ росіян.
Гурт «Антитіла» випустив кліп на пісню «Фортеця Бахмут», яка за тиждень після своєї появи в аудіоваріанті стала номером один в музичних трендах YouTube.
Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.
Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.
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