Як пише Politeka.net, Оля Цибульська – відома українська співачка та кума соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми. Зірка вже понад 20 років разом зі своїм чоловіком, якого лише недавно вирішила показати громадськості. А цього разу Оля вирішила розповісти у своєму Інстаграм, який дивний подарунок отримала від коханого на День Святого Валентина.

"Розповідаю. Він мене вб'є", - написала перед початком історії Оля у сторіс Інстаграм.

"Шановні люди, після цієї сторіс я шукатиму тимчасовий притулок пожити, поки мій відійде. Але якщо пообіцяла, то розповідаю. Коротше, якось мій ненаглядний каже: "Ми з тобою їдемо в особливу подорож. Це подарунок. Це місце, де об'єднані життям люди переживають дуже важливі моменти і стають міцнішими, стають однією родиною". Я думала, що... Я придумала собі там, не знаю... Париж, Нью-Йорк... А він повіз мене до поліклініку в Німеччину робити чекап організму і здавати аналізи.Там справді були особливі пари, їм усім було за 80. Але мені перевірили все, що тільки можна було.Тепер я розумію, коли крутить у попереку після пологів, то був один із найкращих подарунків, але тоді я це розцінила так: "Ти подарував мені аналізи", - поділилася історією Цибульська.

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