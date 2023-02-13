Співачка Оля Полякова показала, як проводить час із дочками Машею та Алісою у Буковелі, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Оля Полякова - відома українська співачка, яка має двох доньок - Машу та Алісу. Доньки вже деякий час навчаються у Лондоні, але повернулися на зимову відпустку до України. І Оля у своєму Інстаграмі вирішила показати, як проводить час із сім'єю на Буковелі.

Спочатку Оля себе показала у гірськолижному костюмі, а потім доньку Машу.

"Слухайте, ну класно в Буковелі. Маленькі, правда, дуже траси, але хороша погода. Сьогодні невеликі черги, тому що вчора була черга просто жах, ми простояли півтори години в черзі і вирішили більше не кататися. А сьогодні купили VIP-прохід, щоб не стояти в черзі, а черг немає, ахахаха, які ми лохи… Ну що, класно відпочивати в Україні, людей багато, витяги працюють через економію електроенергії не всі… Але для нас було важливо приїхати саме сюди, за кордоном ми вже були", - сказала Оля.

Після цього Полякова показала спільне селфі, де була разом із 17-річною Машею та 11-річною Алісою.

А до цього Оля підтримала флешмоб, де з'явилася у леопардовому образі.

"Нам потрібні «леопарди», щоб у наших ЗСУ було таке обличчя, а отже, щоб і у всіх нас. #FreeTheLeopards", - написала Полякова.

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