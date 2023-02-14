Українська співачка Джамала зізналася, що відчувала неймовірний страх у лютому 2022 року, але зараз відчуття зовсім інші.

Українська співачка Джамала приїхала до Києва, де продовжує волонтерську діяльність, але також не забуває про творчість. На цей раз знаменитість відвідала Палац Україна та зробила кілька знімків. Кадрами артистка поділилася на своїй особистій сторінці в Інстаграм .

"Була у Палаці України, який 31 грудня постраждав від ракетного обстрілу. Я його ніколи не бачила таким порожнім. Змінився, але чекає на всіх нас. Вірю, що відбудуємо все. Я знаю. Була на марафоні, читали Ліну Костенко і знімали фешн-інтерв'ю ", - розповіла Джамала.

Вона також зізналася, що відчувала неймовірний страх у лютому 2022 року, але зараз відчуття зовсім інші – ніж ті, що були на початку вторгнення росії.

"У лютому минулого року було страшно. Тепер - ні. Коли ти бачиш, як відчайдушно і віддано ми продовжуємо творити... Знімати обкладинки, виступати, давати інтерв'ю - я вкотре переконуюсь, що ми непереможні. Крізь звуки сирен ми продовжуємо нашу боротьбу і робимо кожен і кожна, що можемо і вміємо", - наголосила Джамала.

У коментарях підписники залишили їй багато теплих слів під публікацією: "Ви дуже надихаєте", "Так і світитеся щастям", "Як круто. Фотки суператмосферні", "Гарні та талановиті, щастя Вам!".

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.