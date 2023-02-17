Цього разу на своїй сторінці в Instagram Катя показала ефектні кадри бекстейджу фотосесії, яку для неї влаштувала її колега по "Жіночому кварталу" Марта Адамчук.

"Життя продовжується… хопайся за кожну мить ♾️ Нам не даються перешкоди у житті, які б ми не змогли подолати!!! Багато хто про це боїться говорити, а я вам скажу!!! Бути ЩАСЛИВИМ під час ВІЙНИ МОЖНА і, я б сказала, ПОТРІБНО! Не стидайтесь своїх радісних відчуттів і не бійтесь це проявляти…! У нас ЖИТТЯ ОДНЕ! І в НАШ ЧАС, воно може скінчитись в будь яку секунду…", — наголосила Катерина Нікітіна.

Тому вона вирішила дати українцям кілька надзвичайно важливих порад.

"Тож до чого я веду: радійте, дурійте, будьте щасливими, кохайте, посміхайтесь, але не забувайте про головне☝🏻ДОПОМОГАЙТЕ!!!!!👆🏻👆🏻👆🏻Це основа зараз, повірте, чим більше допомогаєш, тим щасливіше ти будеш! Обіймаю кожного сильно-сильно", — додала артистка.

Українці в коментарях підтримали Нікітіну та засипали її компліментами:

"Прекрасні слова) вони надихають😊 дякую!) Ти супер❤️🔥🔥";

"А ти нічого така, бомба просто 😍";

"Катерина дуже гарна завжди ❤️ бажаю Каті здоров'я і щоб повернувся серіал футболіска 2 сезон".

Нагадаємо, з'ясувалось, чому зірка Квартал 95 зникла зі сцени.

Також повідомлялося, що артист Квартал 95 "порвав" YouTube новою пародією.

Крім того, Politeka.net писала, що зірка "Жіночого кварталу" розповіла про стосунки з Юрієм Ткачем.