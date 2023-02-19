Популярна українська співачка, актриса та блогерка Анна Трінчер, яка 24 вересня офіційно стала дружиною свого коханого блогера Олександра Волошина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала відео, в якому зібрала романтичні кадри з чоловіком, а також кадри зі свого концерту та анонсувала свої нові виступи.

Так, спочатку в пості Ані можна побачити її вогняне фото в червоних тонах, на якому вона позує у всій красі - в червоній сукні з плащем, червоною помадою і бездоганним укладанням. Далі можна побачити романтичне відео з відпочинку із чоловіком Олександром Волошиним. А насамкінець Трінчер показала відео зі свого виступу, в якому також анонсувала нові концерти.

"А ви вже знаєте... Скоро ми з вами почуємося. 1.04 Львів, 2.04 Тернопіль. До зустрічі", - написала Анна у відео, і ці ж дати продублювала у підписі до публікації. А ось у коментарях почалася справжня буря, українці відразу почали вимагати у артистки відвідати їхні міста:

"А у Черкасах?".

"Коли Кривий Ріг?".

"Давай у Луцьк".

"Чекаємо на вас у Харкові".

"А у Бердичеві будете?".

"А коли Рівне?".

"Чому до Вінниці не їздять із концертами".

"Хмельницький чекаю".

"А чи можна потім з вами сфоткатися після концерту?"

Нагадаємо, "Дуже пронизливо": кума Дзідзьо Цибульська підтримала українок новим відео.

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