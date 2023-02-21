Як пише Politeka.net, Іванна Онуфрійчук – відома українська телеведуча, яка замінила Тіну Кароль у ролі ведучої на "Танцях зі зірками". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Відомо, що Іванна вийшла заміж за мільйонера на ім'я Алмаз. Не забуває Онуфрійчук і про Інстаграм, де ділиться з фанатами багатьом цікавим. А цього разу Іванна показала свою красуню-сестру.

"Сикрет сестер", - підписала кадр зірка, переробивши назву бренду "Вікторія сикрет".

А після цього Іванна вирішила показати свого нового друга.

"У мене з'явився новий домашній друг. Вгадайте, що я зараз з ним робитиму?", - написала зірка і запропонувала пограти.

Після цього зірка вирішила показати кілька відповідей фанатів:

"Пересадка буде";

Пересадка у новий горщик";

"Пересаджувати в інший горщик))".

"А от і не вгадали. Учора пішла розбиратися з новим другом і не показала вам, що ж має зробити з ним", - написала Онуфрійчук, показуючи квітку в душі.

"Ми пішли у душ. Так, я мою всі квіти після магазину. Так мама навчила. Вона взагалі періодично купує їх", - написала Іванна.

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