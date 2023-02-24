Як пише Politeka.net , Оля Полякова – успішна українська співачка. У зірки є дві доньки – Маша та Аліса. Старшій дочці вже 17 років і минулого року вона вирушила на навчання до Лондона. Там Маша вже отримала молодого чоловіка з України - Артура. Не забуває донька Полякова і про ТікТок, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
А цього разу Маша вирішила показати, як проводить час зі своїм бойфрендом у лондонському гуртожитку, поділившись відео. На кадрах можна побачити борщ, який пара приготувала, а також пляшку пива.
"Муд: українці у гуртожитку", - написала Маша лаконічно під кадрами.
Фанати поставили тисячі лайків під відео та написали коментарі, де знову торкнулися теми граматики:
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"Гуртожитку";
"Це червона вода?";
"Через букву А";
"Копія Жанна Агузарова";
"О, вміє готувати";
"Мамка за пивів голову не відірве!?";
"Цікаво, де це такий гуртожиток. Бо щось у місті Кіцмань по гуртожитку миші ходять, гнилі двері, які вже відпадають та інше";
"А мені здається, що ти знімалася в кіно (багатий спадкоємець");
"Живемо востаннє, студентами бути це найкращі роки - кайфуй. А мама крута".
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А ще Politeka писала, що Полякова показала, як насолоджується відпочинком із дочками у Буковелі
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