Дочка Олі Полякової Маша показала, як проводить час із лондонському гуртожитку зі своїм бойфрендом.

Як пише Politeka.net , Оля Полякова – успішна українська співачка. У зірки є дві доньки – Маша та Аліса. Старшій дочці вже 17 років і минулого року вона вирушила на навчання до Лондона. Там Маша вже отримала молодого чоловіка з України - Артура. Не забуває донька Полякова і про ТікТок, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Маша вирішила показати, як проводить час зі своїм бойфрендом у лондонському гуртожитку, поділившись відео. На кадрах можна побачити борщ, який пара приготувала, а також пляшку пива.

"Муд: українці у гуртожитку", - написала Маша лаконічно під кадрами.

Фанати поставили тисячі лайків під відео та написали коментарі, де знову торкнулися теми граматики:

"Гуртожитку";

"Це червона вода?";

"Через букву А";

"Копія Жанна Агузарова";

"О, вміє готувати";

"Мамка за пивів голову не відірве!?";

"Цікаво, де це такий гуртожиток. Бо щось у місті Кіцмань по гуртожитку миші ходять, гнилі двері, які вже відпадають та інше";

"А мені здається, що ти знімалася в кіно (багатий спадкоємець");

"Живемо востаннє, студентами бути це найкращі роки - кайфуй. А мама крута".

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