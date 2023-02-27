Популярний український виконавець Макс Барських, який з початку війни припинив усю свою діяльність у Росії, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист опублікував незвичайне відео зі свого виступу та зворушив українців до сліз пронизливим виконанням.

Схоже, це відео з нещодавнього виступу Макса у Польщі до роковин початку війни в Україні, де збирали кошти на благодійність. На сцену артист вийшов у елегантному темному костюмі із незвичайною сорочкою. У ролику співак пронизливо виконує свою пісню "Буде весна", яку написав ще рік тому, коли розпочалося повномасштабне вторгнення.

У підписі до публікації Барських написав: "Хоч би де я був, завжди виконую "Буде весна" з великою повагою до свого народу". Українці не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артиста:

Буде весна – це гімн нашої перемоги. Сподіваюся, що й другий куплет Макс скоро допише. Пісня вже стала народною!".

"Це був дуже зворушливий виступ. Ти молодець, пишаємось тобою".

"Я завжди плачу, коли чую цю пісню! Дякую щиро".

"Це найсильніша пісня з початку війни! Просто гімн віри та надії на перемогу України. На все життя".

"Завжди не можу стримати сліз, коли чую цю пісню".

"Наша віра об'єднує серця. Переможемо!".

"Макс, ти молодець! Ти з перших днів війни разом із народом! Твої пісні, твої думки були дуже вчасними! Дякую тобі, наш Макс!".

"Буде весна! Буде перемога та життя!".

Нагадаємо, "Дуже символічно": Настя Каменських здивувала виступом із відомою польською співачкою.

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