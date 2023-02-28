У колективі "Дизель шоу" порадували українців приємними новинами – програма повертається на екрани, мабуть після деякої паузи. Про це повідомили на сторінці проекту у Instagram. Також у посту показали веселі кадри із концертів колективу.

У підписі до публікації йдеться: "Дизель Шоу" нарешті повертається на телевізійні екрани! Уже 3 березня на каналі ICTV-2 стартує прем’єра нових випусків програми. Що побачать глядачі – детальні подробиці читайте на dizelstudio.com. 10, 11 та 12 березня команда проводить нові концерти на підтримку ЗСУ "Весна буде" у МЦКМ (Жовтневий палац). Частину коштів з квитків перераховує до БО "Дизель Фонд", яка майже рік допомагає українським захисникам. А дані прем’єрні номери увійдуть у наступні телетрансляції "Дизель Шоу".

Зазначимо, що раніше ми писали, що мережу розчарувала зірка "Дизель шоу", яка почала працювати на росіян. Актриса гумористичного проекту "Дизель шоу" Марина Грицук почала працювати на російський телеканал у Білорусі, звідки вона родом. Грицук, яка 17 днів жила в окупації під Києвом, пішла працювати на росіян. Кадрами зі знімального майданчика Грицук поділилася у Instagram. Вчинок артистки викликав бурхливу реакцію серед українців.

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