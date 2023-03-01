Популярна українська ведуча продовжує їздити містами та вражає кадрами з мешканцями після окупації.

На цей раз популярна українська телеведуча поділилася загадковим кадром. Щоб натякнути про особу гостя в одному з випусків майбутнього сезону тревел-шоу, Леся Нікітюк показала знімок в Інстаграм.

Голова Миколаївської ОВ Віталій Кім під час початку вторгнення окупантів поділився кадром, як він виглядає насправді під час роботи, коли довго нікуди не виїжджає. Знімок, де Кім позує з різнокольоровими шкарпетками, розлетівся по сіті.

Тому цього разу Нікітюк отримала багато коментарів зі схожим кадром.

«Добре утоо) Вгадайте, хто у Маршрутці?☺» - пише Леся.

У мережі відразу ж почали обговорювати:

«Ношки, як правда у Кіма; Так по сімейному 😂; Кім Віталій🔥; Ух ти! 😍; Богданович у шкарпетках Кіма 😂; А якщо серйозно, то, звичайно, Віталій Кім, наш дорогий 😍; Наш милий Кім!?!

Привіт із Миколаєва! Ким то наш ❤️; Комік, ніжки видно 😅; Кім але не Кардашян 😁; 1 Леся. 2 не Леся; Шкарпетки Кіма 😂».

Артистка продовжує свою подорож по звільнених містах та показує, в яких умовах зараз живуть українці та як вона сама намагається підтримувати свій моральний дух у подорожах.

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