На цей раз популярна українська телеведуча поділилася загадковим кадром. Щоб натякнути про особу гостя в одному з випусків майбутнього сезону тревел-шоу, Леся Нікітюк показала знімок в Інстаграм.
Голова Миколаївської ОВ Віталій Кім під час початку вторгнення окупантів поділився кадром, як він виглядає насправді під час роботи, коли довго нікуди не виїжджає. Знімок, де Кім позує з різнокольоровими шкарпетками, розлетівся по сіті.
Тому цього разу Нікітюк отримала багато коментарів зі схожим кадром.
«Добре утоо) Вгадайте, хто у Маршрутці?☺» - пише Леся.
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У мережі відразу ж почали обговорювати:
«Ношки, як правда у Кіма; Так по сімейному 😂; Кім Віталій🔥; Ух ти! 😍; Богданович у шкарпетках Кіма 😂; А якщо серйозно, то, звичайно, Віталій Кім, наш дорогий 😍; Наш милий Кім!?!
Привіт із Миколаєва! Ким то наш ❤️; Комік, ніжки видно 😅; Кім але не Кардашян 😁; 1 Леся. 2 не Леся; Шкарпетки Кіма 😂».
Артистка продовжує свою подорож по звільнених містах та показує, в яких умовах зараз живуть українці та як вона сама намагається підтримувати свій моральний дух у подорожах.
Нагадаємо, Нікітюк показала, що зустріла у місті-герої Миколаєві
А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк насмішила кадрами залаштунки зйомок "Le Маршрутки"
Також Politeka писала, що Нікітюк зробила останній знімок перед від'їздом із Харкова