Музикант Володимир Дантес зазначив, що з кожним разом виїжджати до Європи стає складніше та складніше, а також назвав винних у цьому.

Український співак Володимир Дантес поділився своєю думкою, як чоловіки-артисти виїжджають за кордон під час війни, та поскаржився на колег, які не повертаються. Про це він висловився в інтерв'ю YouTube-каналу "Ґрунт".

Володимир Дантес пояснив, що для отримання дозволу на виїзд за кордон необхідно звернутися з офіційним запитом до Міністерства культури України. Там показуєш, які у тебе є концерти, і якщо все ок – виїжджаєш.

Музикант зазначив, що з кожним разом виїжджати до Європи стає складніше та складніше. Усе через деяких колег-чоловіків, які користуються своїм становищем, залишають територію України під приводом закордонних благодійних турів та не повертаються назад.

"Я ніяк не хочу наступати на вашу безпеку. Можливо, ви думаєте, що вам в Україні небезпечно і ви виїжджаєте заради сім'ї. Але тим самим ви підставляєте тих, хто виїжджає за кордон, щоб щось зробити для країни. Тому що з кожною людиною, яка не повернулася, все складніше та складніше кожному з нас стає виїжджати і щось робити", - звернувся Володимир Дантес до таких чоловіків.

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