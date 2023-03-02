Ще до початку повномасштабного вторгнення росії гурт "Океан Ельзи", фронтменом якого є Святослав Вакарчук, планував масштабний тур зі стадіонними концертами в українських містах. Навіть квитки продавали. Проте, у зв'язку з початком війни та запровадженням військового стану, великі заходи було перенесено. Так, на сторінці колективу в Instagram повідомили нові подробиці про ці концерти.

"Дорогі друзі, важлива інформація про перенесення концертів Океану Ельзи на стадіонах України на наступний рік. З продовженням дії військового стану з очевидних питань безпеки, а головне, з турботою про кожного з нас, масштабні заходи на відкритих майданчиках у 2023 році в Україні проводити Саме тому переносяться на наступний рік і наші українські стадіонні концерти, які мали відбутися у травні-червні цього року", - повідомляється в соцмережі.

Також підкреслюється, що всі куплені раніше квитки залишаються дійсними навіть весь цей час. В "Океані Ельзи" пообіцяли обов'язково зустрінеться з шанувальниками на стадіонах і навіть написали графік виступів у 2024 році.

"Безумовно, всі куплені квитки ДІЙСНІ на нові дати, і ми обов'язково зустрінемося на найгучніших наших з вами концертах в Україні о 20:00 після Перемоги! Цей рік, як і попередні вісім, вкотре довів: ми незламні, коли разом. Віримо у ЗСУ, Сили оборони та кожного з нас", - підсумували у колективі.

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