Маша Полякова подивилася на годинник і зрозуміла, що за київським часом вже настав її День народження.

Старша донька української співачки Олі Полякової Маша Полякова, яка навчається у Великій Британії, 2 березня святкує день народження. Їй виповнилося 18 років. Свого повноліття вона дуже чекала, бо почала святкувати вночі. Декілька знімків дівчина опублікувала у своїх Інстаграм-сториз.

Своє 18-річчя Полякова зустріла просто посеред вулиці в Парижі, де вона ходила зі своїм бойфрендом.

Вона подивилася на годинник і зрозуміла, що за київським часом вже настав її День народження. Маша Полякова дуже зраділа та записала на відео свої емоції. У свою чергу, її хлопець Артур пожартував: "Старість – не радість".

Маша Полякова також не прогавила можливості і зробила кілька пам'ятних фото на тлі Тріумфальної арки. А після цього разом із коханим влаштувала собі екскурсію старим нічним містом і також сфотографувалася з бойфрендом на згадку.

Варто зазначити, що Маша Полякова минулого року стала студенткою музичного університету у Великій Британії. У Лондоні тепер також навчатиметься і її молодша сестра Аліса - 11-річна дівчинка вступила до елітної школи-пансіону.

Нагадаємо, що Оля Полякова з Грузії обнадіяла українців.

Як повідомляла Politeka, Полякова в Грузії зробила несподіване відкриття та згадала Сердючку.

Також Politeka писала, що Полякова влаштувала гарячі танці зі своїм партнером, опинившись нагору ногами.