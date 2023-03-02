Старша донька української співачки Олі Полякової Маша Полякова, яка навчається у Великій Британії, 2 березня святкує день народження. Їй виповнилося 18 років. Свого повноліття вона дуже чекала, бо почала святкувати вночі. Декілька знімків дівчина опублікувала у своїх Інстаграм-сториз.
Своє 18-річчя Полякова зустріла просто посеред вулиці в Парижі, де вона ходила зі своїм бойфрендом.
Вона подивилася на годинник і зрозуміла, що за київським часом вже настав її День народження. Маша Полякова дуже зраділа та записала на відео свої емоції. У свою чергу, її хлопець Артур пожартував: "Старість – не радість".
Маша Полякова також не прогавила можливості і зробила кілька пам'ятних фото на тлі Тріумфальної арки. А після цього разом із коханим влаштувала собі екскурсію старим нічним містом і також сфотографувалася з бойфрендом на згадку.
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Варто зазначити, що Маша Полякова минулого року стала студенткою музичного університету у Великій Британії. У Лондоні тепер також навчатиметься і її молодша сестра Аліса - 11-річна дівчинка вступила до елітної школи-пансіону.
Нагадаємо, що Оля Полякова з Грузії обнадіяла українців.
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Також Politeka писала, що Полякова влаштувала гарячі танці зі своїм партнером, опинившись нагору ногами.