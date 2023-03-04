Поп-діва українського шоубізнесу, співачка та тренер "Голосу країни-12" Оля Полякова дає благодійні концерти та волонтер. За рік війни у неї з'явилися зворушливі пісні про сьогоднішні реалії. Одна з таких - "Коли закінчиться війна". Відео, на якому артистка заспівала цю композицію, з'явилося в Інстаграм знаменитості.
Оля Полякова порадувала шанувальників прем'єрою нової пісні. Виконавиця представила емоційну композицію, де розмірковує про час, коли закінчиться війна і що вона насамперед після цього зробить.
Автором тексту та музики стала Ольга Животкова, яка також написала для артистки пісню "Коханка".
"Це одна з багатьох величних пісень, які ви зможете почути, вже 8 березня у КВЦ "Парковий"!! Виконується вперше…", - написала Оля Полякова.
Валерій Залужний розповів українцям про трагедію: "Вічна пам’ять…"
"Я не можу забрати тіло та по-людськи його поховати": брат захисника Маріуполя звернувся до не байдужих
Божевільна кількість підрозділів: екс-командир "Азова" розповів, що відбувається у Бахмуті та нову тактику військ рф
На Україну насувається небезпека: оголошено попередження, в яких регіонах буде найгірше
Контрнаступ ЗСУ і закінчення війни: у Залужного сказали, коли це станеться
У коментарях під новим треком користувачі залишили масу компліментів і відзначили, що нова пісня така ж розкішна, як і будь-які інші, і що Полякова дуже йдуть такі душевні ліричні композиції:
"Мурашки! Дякую, Олю!", "Дуже зворушливо до мурашок, співайте такі пісні частіше - вони вам дуже підходять", "Емоційно, аж до сліз", "Ти дивовижна, ти співаєш від щирого серця, так що без підробки".
Нагадаємо, що Оля Полякова з Грузії обнадіяла українців.
Як повідомляла Politeka, Полякова в Грузії зробила несподіване відкриття та згадала Сердючку.
Також Politeka писала, що Полякова влаштувала гарячі танці зі своїм партнером, опинившись нагору ногами.