Поп-діва українського шоубізнесу, співачка та тренер "Голосу країни-12" Оля Полякова дає благодійні концерти та волонтер. За рік війни у ​​неї з'явилися зворушливі пісні про сьогоднішні реалії. Одна з таких - "Коли закінчиться війна". Відео, на якому артистка заспівала цю композицію, з'явилося в Інстаграм знаменитості.

Оля Полякова порадувала шанувальників прем'єрою нової пісні. Виконавиця представила емоційну композицію, де розмірковує про час, коли закінчиться війна і що вона насамперед після цього зробить.

Автором тексту та музики стала Ольга Животкова, яка також написала для артистки пісню "Коханка".

"Це одна з багатьох величних пісень, які ви зможете почути, вже 8 березня у КВЦ "Парковий"!! Виконується вперше…", - написала Оля Полякова.

У коментарях під новим треком користувачі залишили масу компліментів і відзначили, що нова пісня така ж розкішна, як і будь-які інші, і що Полякова дуже йдуть такі душевні ліричні композиції:

"Мурашки! Дякую, Олю!", "Дуже зворушливо до мурашок, співайте такі пісні частіше - вони вам дуже підходять", "Емоційно, аж до сліз", "Ти дивовижна, ти співаєш від щирого серця, так що без підробки".

Нагадаємо, що Оля Полякова з Грузії обнадіяла українців.

Як повідомляла Politeka, Полякова в Грузії зробила несподіване відкриття та згадала Сердючку.

Також Politeka писала, що Полякова влаштувала гарячі танці зі своїм партнером, опинившись нагору ногами.