Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати рибні котлетки нашвидкуруч.

"Діти не дуже люблять рибу, але ми спробуємо їх умовити: давайте запропонуємо їм смачнющі рубані рибні котлетки 😋 Діти - не відмовляться, тільки не кажіть, що котлети з риби 😉", - радить зірка "Мастер Шеф".

Нам знадобляться такі інгредієнти:

150 г білої риби

150 г червоної риби

50 г яйця

10 г борошна

сіль

білий перець (за бажанням)

рослинна олія (для смаження)

Порубайте білу рибу, наріжте дрібними кубиками червону рибу та змішайте їх. Додайте яйце, посоліть та перемішайте. Далі додаємо борошно і знову перемішуємо. Ложкою викладаємо котлети на сковороду і обсмажуємо їх на олії з обох боків.

У коментарях підписниця Лізи Глінської також поділилася своїми секретами приготування смачних котлет:

"Я готую рибні котлети так само, як Ви, але використовую тільки білу рибу і додаю картопляний або кукурудзяний крохмаль 2 столові ложки на 400-500 грамів риби, і додаю трохи цибулі та мілілітрів 100 води. До речі, м'ясні котлети також з крохмалем готую. І формую котлети за допомогою двох столових ложок, які перед використанням змочую у воді, якщо в цьому є потреба".

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