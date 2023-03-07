Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати рибні котлетки нашвидкуруч.
"Діти не дуже люблять рибу, але ми спробуємо їх умовити: давайте запропонуємо їм смачнющі рубані рибні котлетки 😋 Діти - не відмовляться, тільки не кажіть, що котлети з риби 😉", - радить зірка "Мастер Шеф".
Нам знадобляться такі інгредієнти:
- 150 г білої риби
- 150 г червоної риби
- 50 г яйця
- 10 г борошна
- сіль
- білий перець (за бажанням)
- рослинна олія (для смаження)
Порубайте білу рибу, наріжте дрібними кубиками червону рибу та змішайте їх. Додайте яйце, посоліть та перемішайте. Далі додаємо борошно і знову перемішуємо. Ложкою викладаємо котлети на сковороду і обсмажуємо їх на олії з обох боків.
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У коментарях підписниця Лізи Глінської також поділилася своїми секретами приготування смачних котлет:
"Я готую рибні котлети так само, як Ви, але використовую тільки білу рибу і додаю картопляний або кукурудзяний крохмаль 2 столові ложки на 400-500 грамів риби, і додаю трохи цибулі та мілілітрів 100 води. До речі, м'ясні котлети також з крохмалем готую. І формую котлети за допомогою двох столових ложок, які перед використанням змочую у воді, якщо в цьому є потреба".
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