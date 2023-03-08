Цього разу Володимир Ярославський показав, як приготувати рибні фрикадельки в томатному соусі.

"Любите фрикадельки❓Тоді приготуйте рибні — з минтая у томатному соусі. Вийде ситний та смачний обід, який сподобається навіть малечі 😉", — радять рецепт від зірки "Мастер Шеф".

Нам знадобляться такі інгредієнти:

400 г філе минтая

250 г цибулі;

50 г твердого сиру;

1 яйце;

2 зубчики часнику;

30 г рослинної олії;

200 г томатів у власному соку;

40 г вершків;

сіль, перець та сухі трави;

зелень.

Спершу відтискаємо надлишкову вологу з філе минтая через вафельний рушник. На олії або вершковому маслі обсмажуємо 150 г нарізаної цибулі до зміни кольору. Змішуємо рибу з обсмаженою цибулею та пропускаємо двічі через дрібну решітку м’ясорубки. Додаємо яйце, сіль, натертий сир і добре вимішуємо фарш, вибиваючи його. Формуємо фрикадельки, для цього змащуючи руки олією.

Для соусу нарізаємо цибулю та подрібнюємо часник. Обсмажуємо цибулю, часник, томати у власному соку, солимо, перчимо та додаємо сухі трави. Додаємо також вершки та невелику кількість води. Перемішуємо.

Фрикадельки занурюємо у соус і тушкуємо під кришкою 6 хвилин. Перевертаємо їх, поливаємо соусом і тушкуємо ще 6 хвилин. Володимир Ярославський радить подавати фрикадельки з посіченою зеленню.

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