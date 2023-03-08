Цього разу Володимир Ярославський показав, як приготувати рибні фрикадельки в томатному соусі.
"Любите фрикадельки❓Тоді приготуйте рибні — з минтая у томатному соусі. Вийде ситний та смачний обід, який сподобається навіть малечі 😉", — радять рецепт від зірки "Мастер Шеф".
Нам знадобляться такі інгредієнти:
- 400 г філе минтая
- 250 г цибулі;
- 50 г твердого сиру;
- 1 яйце;
- 2 зубчики часнику;
- 30 г рослинної олії;
- 200 г томатів у власному соку;
- 40 г вершків;
- сіль, перець та сухі трави;
- зелень.
Спершу відтискаємо надлишкову вологу з філе минтая через вафельний рушник. На олії або вершковому маслі обсмажуємо 150 г нарізаної цибулі до зміни кольору. Змішуємо рибу з обсмаженою цибулею та пропускаємо двічі через дрібну решітку м’ясорубки. Додаємо яйце, сіль, натертий сир і добре вимішуємо фарш, вибиваючи його. Формуємо фрикадельки, для цього змащуючи руки олією.
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Для соусу нарізаємо цибулю та подрібнюємо часник. Обсмажуємо цибулю, часник, томати у власному соку, солимо, перчимо та додаємо сухі трави. Додаємо також вершки та невелику кількість води. Перемішуємо.
Фрикадельки занурюємо у соус і тушкуємо під кришкою 6 хвилин. Перевертаємо їх, поливаємо соусом і тушкуємо ще 6 хвилин. Володимир Ярославський радить подавати фрикадельки з посіченою зеленню.
Нагадаємо, суддя "Мастер Шеф" Ярославський поділився рецептом солоно-зелених сирників.
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