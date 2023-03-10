Популярна українська співачка Оля Полякова, яка з початку війни багато займається благодійними проектами та продовжує знімати своє шоу з Машею Єфросініною, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй станиці у Instagram. Так, цього разу зірка поділилася зворушливими кадрами з концерту, що відбувся 8 березня і на якому вона презентувала свою нову повністю українську програму.

Судячи з фото, виступи зірки пройшли в дуже теплій і щирій атмосфері, глядачі місцями не стримували сліз і своїх емоцій. Тим часом Оля співала нові українські пісні, а також переклади українською мовою старих хітів. Також співачка розповіла, як медик, яка втратила кінцівки під час обстрілу, надихнула її на пісню.

"Значна частина програми концерту "Все буде добре" пронизана темою війни, щемливими кадрами з фронту, особистими історіями українських захисників. Усі попередні ваші улюблені російськомовні хіти були не лише перекладені, а й трансформувалися, як музично, так і ідейно. Особливої уваги заслуговує трек "Тримай її", присвяченій медикині Оксані Баландіній, що втратила кінцівки під час обстрілу, та її чоловіку. Особиста історія цієї дівчини настільки вразила мене, що я не могла не заспівати про неї в пісні. Прем’єра програми "Все буде добре" відбулась, 8 березня 2023 року в Києві", - розповіла Полякова у підписі до публікації.

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