Популярна українська співачка болівійського походження Мішель Андраде, яка стала ведучою одного із сезонів шоу "Орел і Решка", а нещодавно пішла з продюсерського центру Потапа та Горової, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка вклала афішу та розповіла про свій виступ у Києві.

Так, у своєму посту Мішель розповіла, що готує виступ на фестивалі у Києві та розкрив усі деталі. А також вирішила розіграти квитки на цей фестиваль, тож розписала умови.

До речі, для афіші співачка обрала чарівне фото, на якому позує у білому вбранні з недбалою зачіскою та легким макіяжем. При цьому вона має серйозну задумливу особу, вона уважно дивиться в об'єктив.

У підписі до публікації Андраді написала: "Києве, я скучила! Але вже через 5 днів, 18 березня, побачимось на великому музичному фестивалі @braveuafest у Stereo Plaza. Я хочу зробити вам приємний подарунок і розіграти 2 квитки. Тегніть у коментарях того, з ким хочете піти на фестиваль (кількість коментарів не обмежена). Вже 17 березня я оголошу переможця в сторіс".

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